Експерт: Уряд планує перекласти доплати військовим на місцеві бюджети

Уряд планує перекласти доплати військовим на місцеві бюджети. Маленькі громади не зможуть виплачувати такі гроші, що призведе до соціального вибуху, адже десятки тисячі захисників залишаться без грошей.

Про це написав військовий Кирило Сазонов, закликавши уряд змінити проєкт постанови "Деякі питання матеріального стимулювання окремих категорій військовослужбовців".

"У пункті 5 проєкту постанови уряд наполегливо рекомендує коштом місцевих бюджетів виплачувати військовим щомісячну фінансову підтримку 10 тис гривень, одноразову виплату в сумі 50 тис. грн за укладений контракт, щорічну допомогу на оздоровлення в розмірі 100 тис. гривень ну і так далі. Але засада в тому, що… маленьке містечко або селище ніколи не виплатить військовому таку суму. Бо в бюджеті цього містечка цих грошей тупо немає", - заявив Кирило Сазонов.

Він зазначив, що загалом введення додаткових виплат військовим - правильна штука. Але фінансувати ці видатки потрібно з державного бюджету.

"В мене особисто питання: хто придумав скинути на місця фінансові обязи держави? Оборона країни – це чітко держбюджет", - наголосив Сазонов.

Він упевнений: якщо виплати скинуть на місцеві бюджети, "будемо мати соціальний вибух, бо одні отримають космос, а всі інші – нуль!".

"Беремо взвод чи роту, де киянин чи львів’янин отримує додатково кілька сотень тисяч гривень, а солдат із бідної сільської громади – нічого. Як це позначиться на боєздатності підрозділу? Сильно виросте загальна мотивація? Скажу більше – ця історія закінчиться соціальним вибухом. Коротше, пункт 5 в тій постанові – небезпечний і має бути вилучений. Бо буде горе", - підкреслив Кирило Сазонов.