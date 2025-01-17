"Резервна подушка", яку рф роками накопичувала за рахунок прибутків від нафти й газу, продовжує стрімко скорочуватися, - ЗМІ

Фонд національного добробуту росії - "резервна подушка", яку уряд роками накопичував за рахунок надприбутків від нафти й газу, - продовжує стрімко скорочуватися. Про це повідомляє The Moscow Times.

За підсумками 2024 року обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів фонду, зменшився ще на третину, або на $18,4 млрд, повідомило міністерство фінансів росії. За статистикою відомства, на 1 січня у ФНД залишилося $37,5 млрд "вільних" коштів, що стало найнижчим рівнем із 2008 року, коли фонд був створений.

Перед початком повномасштабної війни у ФНД, який спершу створювався для "співфінансування" пенсій росіян, а згодом перетворився на джерело для латання бюджетних дір, перебувало $113,5 млрд ліквідних активів, що становило 7,3% російського ВВП.

Так, за три роки бойових дій російський уряд витратив дві третини коштів фонду, або $76 млрд, спрямовуючи 6,5 трлн рублів на покриття дефіциту бюджету та вливаючи сотні мільярдів рублів у державні корпорації, які потребували порятунку від санкцій і фінансування кремлівських мегапроєктів.

Загальний розмір фонду станом на 1 січня мінфін рф оцінив у 11,88 трлн рублів. Водночас 8,07 трлн рублів із цієї суми вже де-факто витрачені - на допомогу держбанкам під час фінансової кризи, купівлю акцій сбера і аерофлоту, а також "самоокупні інфраструктурні проєкти".

За нинішніх темпів витрат із ФНД - у середньому $25 млрд за рік війни - фонд може бути майже вичерпаний уже у 2025 році, зазначає Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Atlantic Council.