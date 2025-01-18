ПФУ: На 2025 рік пенсіонерам, що проживають у зоні радіаційного забруднення, встановлена доплата

На 2025 рік непрацюючим пенсіонерам, що проживають у зоні радіаційного забруднення, встановлена доплата до пенсії у розмірі прожиткового мінімуму – 2 361 грн.
Про це повідомив Пенсійний фонд України, передає Укрінформ.
«Відповідно до статті 45 Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік” у 2025 році на період дії воєнного стану в Україні непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення, доплата за проживання встановлюється у розмірі 2 361 грн», - йдеться в повідомленні.
Право на отримання визначеної доплати мають громадяни, які проживали або працювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. У зв’язку з цим їм надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Виплату у 2025 році в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 361 грн) отримують особи, в яких за результатами автоматичної перевірки за даними Державної міграційної служби України підтверджено, що людина постійно проживала в зоні забруднення, не переселялась до цієї зони з інших регіонів, та має статус постраждалого від аварії на ЧАЕС.
Припинення виплати здійснюється в разі невідповідності положенням статті 45 Закону України “Про Державний бюджет України на 2025 рік”.
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