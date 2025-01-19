Аналітик: Підвищення тарифів на транспортування газу та вантажні перевезення – це наступ державних монополістів на бізнес

Підвищення тарифів на транспортування газу, а тепер - на вантажні перевезення - наступ державних монополістів на бізнес. Від цього постраждає промисловість, і результати втрат стануть зрозумілі вже через кілька місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичного аналізу Володимира Головка.
"Промисловці сказали, що це вдарить по їхніх показниках. Врешті решт по податках за підсумками, я думаю, вже першого кварталу ми це вже побачимо", - каже Головко.
Він зауважив, що мають бути обов’язково проведені тристоронні дискусії між бізнесом, Мінекономіки та Укрзалізницею.
"Монополіст на те й монополіст, щоб його регулювати і стримувати. Бо у держмонополіста завжди апетити великі, в нього завжди є на що витратити кошти, не звітуючи за кінцевий результат. Тому, безумовно, це необхідно. І важливо підкреслити роль Мінекономіки - адже вони мають розуміти, що коли всі монополісти разом піднімають ціни. Це неможливо, неправильно, суперечить економічній логіці і системному підходу до розвитку економіки", - підкреслив Головко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Укрзалізниця отримала за 3 квартали 2024 року 1,7 млрд грн чистого прибутку.
Бізнес-асоціації розкритикували це рішення і попередили про значні ризики для економіки, які воно несе. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив, що може закрити завод, де працює 20 тисяч людей.
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