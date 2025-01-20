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Фіцо: Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва".

Про це повідомляє Pravda, пише УНН.

Серед іншого, Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту і наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

Також він заявив, що словацькі опозиційні політики "цілували каблучку Зеленському" та нібито обіцяли йому підтримку членства України в НАТО у разі приходу до влади.

За його словами опозиція обіцяла, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ в Україну.

"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була направлена проти рф", – заявив Фіцо.

Стосовно припинення транзиту російського газу через Україну він пригрозив відповіддю, а також накласти вето на подальшу допомогу Євросоюзу для Києва.

"Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, а не український слуга", - сказав він.

Словаччина, Фіцо
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