Фіцо: Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва, де вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і назвав це "жестом підлабузництва".
Про це повідомляє Pravda, пише УНН.
Серед іншого, Фіцо звинуватив депутатів опозиції у підготовці державного перевороту і наголосив, що чинна влада "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".
Також він заявив, що словацькі опозиційні політики "цілували каблучку Зеленському" та нібито обіцяли йому підтримку членства України в НАТО у разі приходу до влади.
За його словами опозиція обіцяла, що Словаччина долучиться до відправлення контингенту західних військ в Україну.
"Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була направлена проти рф", – заявив Фіцо.
Стосовно припинення транзиту російського газу через Україну він пригрозив відповіддю, а також накласти вето на подальшу допомогу Євросоюзу для Києва.
"Роберт Фіцо - прем'єр-міністр Словаччини, а не український слуга", - сказав він.
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