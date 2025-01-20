ПФУ отримав повноваження з адміністрування виплат громадянам, які безоплатно розміщують ВПО

Із січня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження з адміністрування виплат компенсацій громадянам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це йдеться на сайті фонду.
Виплати за списками, наданими Міністерством розвитку громад та територій України, Пенсійний фонд розпочне вже з січня 2025 року. Водночас із 1 березня 2025 року Пенсійний фонд також забезпечуватиме:
Для громадян, які вже раніше отримували компенсації та були внесені до відповідних списків, виплати продовжуються автоматично, без необхідності повторного звернення.
Компенсація витрат надається фізичним особам – громадянам України, які є власниками житлових приміщень та безоплатно надають житло ВПО.
Сума виплат становить 450 гривень за кожну внутрішньо переміщену особу, яка проживає в наданому приміщенні.
Зазначається, що передача цих повноважень до Пенсійного фонду стала можливою завдяки ухваленню Урядом постанови №1544 від 31 грудня 2024 року. Цим документом внесено зміни до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.
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