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Словацькі психологи та психіатри вимагають відставки Роберта Фіцо

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У Словаччині понад сто фахівців у галузі психології та психіатрії звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Роберта Фіцо, в якому звертають увагу на його поведінку і вимагають відставки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило словацьке видання Aktuality.

Авторами листа є два провідні діячі психіатрії та психології – Йозеф Гашто та Антон Геретік. Крім них, лист підписали експерти з усієї Словаччини.

Вони заявили, що поведінка Фіцо все більше характеризується "силовим авторитарним стилем, маніпулюванням фактами, брехнею, оббріхуванням і нападами на політичних опонентів, журналістів і пересічних громадян".

"Ви не гребуєте нападами на сім'ї лідерів опозиції, як це було у випадку з сім'єю (лідера опозиції Міхала) Шимечеки", – йдеться у листі.

У листі також вказується, що зовнішньополітичні ініціативи Фіцо суперечать політиці Європейського Союзу і НАТО, членом яких Словаччина все ще є. Вони критикують його негативне ставлення до України та українського президента, а також дружні стосунки з російським агресором.

"Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість корекції вашої політичної поведінки, включаючи розгляд питання про відхід з великої політики", – сказано у листі.

Схожий лист опублікувала Словацька палата психологів. У ньому вони попереджають про зростання соціальної напруженості та поганих настроїв у Словаччині. Вони додають, що напружені відносини між політиками передаються і громадянам.

У листі палата психологів закликає політиків "усвідомлювати свою відповідальність і утримуватися від заяв, які можуть підбурювати до насильства". Вони хочуть, щоб політики подавали приклад суспільству і заохочували повагу і толерантність.

Роберт Фіцо відповів на критику у соціальних мережах. Він назвав психіатрів та психологів давніми опонентами чинної влади і звинуватив їх у зловживанні своєю професією в політичних цілях. Він стверджує, що вони відкидають основний принцип демократії і не поважають результати виборів.

Словаччина
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