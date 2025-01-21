Згідно з останніми даними центробанку росії, економіка країни переживає значний дефіцит ключових валют через посилення західних фінансових санкцій, під які потрапило 95% національної банківської системи. Про це інформують росЗМІ.
Оцінні підсумки 2024 року свідчать, що росія отримала лише близько $70 млрд валютного виторгу, що є значним зниженням порівняно з попередніми роками.
Як повідомляють в Альфа-банку, за перші 11 місяців року російські експортери вивезли товарів на суму $386 млрд, а загальний експорт за підсумками 2024 року, ймовірно, досягне $420 млрд. Однак лише 18% цих постачань оплачуються в доларах і євро, у той час, як 43% експортних операцій здійснюється в рублях, а ще 38,6% — у "інших валютах", зокрема китайському юані.
Цей рівень валютних надходжень нагадує ситуацію в російській економіці середини 1990-х, коли за підсумками 1994 року приток становив лише $66,1 млрд. На порівняння: до початку війни понад 80% валютних надходжень припадало на долари та євро, а їх обсяг досягав $400 млрд на рік (за даними на 2021 рік).
У реальності у 2024 році російські експортери отримали значно менше — близько $50 млрд, оскільки велика частина валютних надходжень залишилася за межами країни через нові санкції.
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