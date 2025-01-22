Укрзалізниця: Перевезення приміськими поїздами є надзбитковими

У 2024 році "Укрзалізниця" здійснила приміськими поїздами 377 437 рейсів, що на 5 456 більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, 30% (11,5 млн осіб) пасажирів, перевезених у приміських поїздах у 2024 році, належали до пільгових категорій.
Як зауважують в УЗ, традиційно кількість пасажирів у приміському сполученні зростає з березня по жовтень.
"Це пов'язано з тим, що значна частина українців у цей період починає дачний або заміський спосіб життя. Крім того, зростає пасажиропотік як у робочі, так і у вихідні дні", - пояснюють в компанії.
Там додають, що приміські перевезення є надзбитковими для "Укрзалізниці", але компанія знаходить можливості поточного утримання та оновлення рухомого складу.
Так, у 2024 році 10 електропоїздів були модернізовані на власних потужностях компанії та розпочали курсувати на приміських маршрутах Полтавщини, Одещини, Київщини, Дніпропетровщини та Львівщини.
Зауважимо, Київська кільцева електричка перевезла майже 3,5 млн пасажирів у 2024 році, що на 4% більше порівняно з минулим роком.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023