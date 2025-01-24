В Україні можуть запровадити нагляд за товарами з інтернету

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запровадити ринковий нагляд за продукцією, яка продається через інтернет.

Про це йдеться у законопроєкті № 12426, передають Українські Новини.

https://ukranews.com/ua/news/1060372-kabmin-hoche-zaprovadyty-rynkovyj-naglyad-za-produktsiyeyu-yaka-prodayetsya-cherez-internet

Законопроєктом пропонується імплементувати норми Регламенту ЄС № 305/2011 1020 в національне законодавство про державний ринковий нагляд, зокрема щодо:

Передбачається запровадження ринкового нагляду за продукцією, що реалізується через інтернет чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі.

При цьому чітко регламентовано порядок проведення перевірок характеристик продукції, що надається на ринку через торгівлю онлайн чи за допомогою інших способів дистанційної торгівлі;

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Заходами державного ринкового нагляду є:

1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);

2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:

а) обмеження надання продукції на ринку;

б) заборону надання продукції на ринку;

в) вилучення продукції з обігу;

г) відкликання продукції;

3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

У пояснювальній записці вказано, що наразі спостерігається неврегульованість питання безпечності продукції, що реалізується через інтернет-магазини чи інші способи дистанційної торгівлі, відсутність дієвих механізмів захисту споживачів та суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції під час онлайн продажів.