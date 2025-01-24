Google придбав підрозділ HTC, що займається розширеною реальністю

Google погодився придбати підрозділ HTC, що займається розширеною реальністю (XR), за 250 мільйонів доларів. Цей крок зміцнює позиції компанії у сфері віртуальної та доповненої реальності після недавнього запуску платформи Android XR.

Про це повідомляє Techcrunch.

За заявою тайванської компанії, угода включає передачу частини інженерного персоналу HTC VIVE до Google, а також надання невиключних прав на інтелектуальну власність. При цьому HTC збереже можливість використовувати та розвивати свої технології.

Ця угода стала вже другою масштабною співпрацею між компаніями після того, як у 2017 році Google придбала підрозділ смартфонів HTC за 1,1 мільярда доларів.

Google заявив, що угода сприятиме прискоренню розробки платформи Android XR для гарнітур і смарт-окулярів.

Цей крок відбувся на тлі зростаючої конкуренції серед технологічних гігантів, які прагнуть закріпити своє лідерство в сфері XR, де Apple і Meta наразі домінують на ринку віртуальної реальності.

За заявою компаній, Google і HTC також розглянуть додаткові можливості для співпраці.

Про Google та HTC Corporation

Google — найбільша у світі пошукова система, що належить компанії Google Inc., заснованій у 1998 році Сергієм Бріном і Ларрі Пейджем.

Корпорація керує понад мільйоном серверів та щодня обробляє понад мільярд пошукових запитів і 24 петабайти даних користувачів. Пошукова система підтримує роботу з документами у форматах PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint та інших.

Сервіси, що належать Google: YouTube, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Play, Blogger, Google Analytics, Google AdSense, Picasa тощо.

Бюджет компанії оцінюється більш ніж у 800 мільярдів доларів.

HTC Corporation — тайванський виробник смартфонів і планшетів.

Компанія спочатку випускала смартфони здебільшого на базі мобільної операційної системи Windows Mobile від Microsoft, але у 2009 році почала випускати більшість пристроїв на платформі Android, а з 2010 року і на платформі Windows Phone.