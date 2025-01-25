Керівниця АОЗ продовжує працювати на посаді, попри те, що контракт з нею було розірвано

Керівниця Агентства оборонних закупівель (АОЗ) України Марина Безрукова продовжує працювати на посаді, попри те, що Міноборони розірвало контракт з нею, повідомляє Forbes в п'ятницю, публікуючи інтерв'ю з Безруковою.
"Мене обрано керівником Агенції відповідно до законної процедури. Я ним лишаюсь, не бачу поки що, яким чином це можна змінити і юридично, і за своєю суттю. Працюю в штатному режимі", - заявила Безрукова в інтерв'ю Forbes.
За її словами Наглядова рада ініціювала проведення незалежного аудиту АОЗ з залученням агенції НАТО і відповідно за результатами цього аудиту мали бути зроблені висновки.
"Щоб оголосити новий конкурс на посаду голови АОЗ після цього, потрібно принаймні кілька місяців.Тож було прийняте рішення продовжити контракт зі мною. 21 січня Наглядова рада його підтримала одноголосно", - зазначила Безрукова.
Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров заявив у п'ятницю ввечері, що контракт із Мариною Безруковою, яка керувала Агентством оборонних закупівель (АОЗ), не буде продовжено, а також анонсував звільнення свого заступника Дмитри Кліменкова. Окрім того міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради. Того ж дня вранці Наглядова рада АОЗ інформувала про продовження контракту з Безруковою.
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