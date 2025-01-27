Бербок: Європейці готові прийняти у свою родину демократичну і вільну Білорусь

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у день так званих "виборів" президента Білорусі, де на сьомий термін переобирається александр лукашенко, заявила про готовність європейців прийняти у свою родину демократичну і вільну Білорусь.

Про це Бербок написала у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Бербок заявила про глибоку повагу до мужності лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської та відважних білорусів.

"Вони показують нам, наскільки важливою є боротьба за нашу демократію в Європі. Європейська сім'я тримає свої двері відчиненими для демократичної та вільної Білорусі", – зауважила Бербок.

Вона підкреслила, що у день "виборів" у народу Білорусі не було вибору, а замість вільних і чесних виборів та життя без страху і свавілля білоруси щодня стикаються з гнобленням, репресіями та порушеннями прав людини.

"Понад 1200 людей у Білорусі продовжують невинно залишатися ув'язненими лише за те, що вони мали сміливість висловити свою думку. Ми не забудемо їх. Всі політичні в'язні повинні бути звільнені, а жорстокі репресії повинні припинитися", – зазачила Бербок.