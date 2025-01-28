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ЄС може пом’якшити санкції, введені проти Сирії

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Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу погодили плани щодо пом'якшення санкцій, введених проти Сирії.

Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас в соцмережі Х в понеділок, 27 січня.

"Глави МЗС ЄС щойно домовилися про плани щодо пом'якшення європейських санкцій проти Сирії", - написала вона.

Каллас наголосила, що Євросоюз планує працювати над цим оперативно. Однак, за її словами, всі обмежувальні заходи можуть бути введені знову у разі "невірних кроків" Дамаска.

Нагадаємо, ЄС може скасувати санкції проти Сирії, пов'язані з енергетикою і транспортом, але ще не домовився про те, чи послаблювати обмеження на фінансові транзакції.

Каллас
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