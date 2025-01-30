Reuters: Європейські акції піднялися до рекордно високого рівня на початку року

Європейські акції піднялися до рекордно високого рівня на початку року, оскільки сильні результати голландського виробника обладнання для виробництва мікросхем ASML призвели до того, що його акції злетіли майже на 11%, а ширший технологічний сектор - на 4,5%.
Про це пише Reuters в середу, 29 січня.
Світові ринки заняли вичікувальну позицію напередодні першого в цьому році засідання Федерального резерву і результатів Microsoft, Meta і Tesla.
Очікується, що ФРС завершить серію зниження ставок, яка тривала три засідання, і залишиться в режимі очікування, але інвестори будуть прагнути отримати уявлення про те, що вони думають про перші дев'ять днів нового президента США Дональда Трампа.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023