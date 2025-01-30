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Reuters: Європейські акції піднялися до рекордно високого рівня на початку року

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Європейські акції піднялися до рекордно високого рівня на початку року, оскільки сильні результати голландського виробника обладнання для виробництва мікросхем ASML призвели до того, що його акції злетіли майже на 11%, а ширший технологічний сектор - на 4,5%.

Про це пише Reuters в середу, 29 січня.

Світові ринки заняли вичікувальну позицію напередодні першого в цьому році засідання Федерального резерву і результатів Microsoft, Meta і Tesla.

Очікується, що ФРС завершить серію зниження ставок, яка тривала три засідання, і залишиться в режимі очікування, але інвестори будуть прагнути отримати уявлення про те, що вони думають про перші дев'ять днів нового президента США Дональда Трампа.

Європа, акції
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