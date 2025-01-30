Податкова попереджає про шахраїв, які розсилають електронні листи нібито від імені ДПС

Державна податкова служба України попереджає про масову розсилку електронних листів нібито від імені ДПС. У пресслужбі відомства показали приклад тексту та розповіли, як не натрапити на шахраїв.

"Останнім часом почастішали випадки масової розсилки електронних листів, які нібито надходять від територіальних підрозділів Державної податкової служби України (ДПС). У них одержувачів просять терміново зв’язатися з представником ДПС", - йдеться у повідомленні.

Приклад тексту фейкового листа: "Доброго дня. [Прізвище, ім’я, по батькові представника ДПС] турбує. Передайте, будь ласка, щоб [Ім’я, по батькові керівника платника податків] терміново зі мною зв’язався. Тел. +380932652751".

У ДПС зазначили, що ніколи не використовують особисті номери телефонів у своїх листах.

Як убезпечитися: