Швеція передає Україні майже 1,3 млрд доларів військової допомоги

Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії. Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон - майже 1,3 млрд доларів.
Про це повідомив уряд Швеції у четвер, 30 січня.
"Цей пакет посилить длекобійні можливості України. Швеція планує пожертвувати близько 1 млрд шведських крон, щоб Україна могла виробляти ракети дальньої дії та безпілотники", - йдеться у повідомленні.
Пакет також включає збільшення удвічі - до 32 одиниць - переданих бойових катерів (CB 90) і протитанкової зброї, та інвестиції для підтримки оборонної промисловості України.
Загалом новий пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Україні:
У Міноборони Швеції зазначили, що це вже 18 пакет військової допомоги Україні. Таким чином загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення Росії складає близько 61,9 млрд шведських крон - понад 5,6 млрд доларів.
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