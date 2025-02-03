Голова ДПС: Податкові надходження виконані на 114,8%

Державна податкова служба перевиконала план надходжень до держбюджету за підсумками січня 2025 року на 9,8 млрд грн. Загалом до загального фонду бюджету надійшло 76,1 млрд грн, що на 24,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.
За його словами, податкові надходження виконані на 114,8% попри суттєве зростання відшкодування ПДВ, яке у 1,6 раза перевищило показник січня 2024 року.
У січні 2025 року сума відшкодування податку на додану вартість становила 15,5 млрд грн, що на 5,7 млрд грн більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Надходження від ПДВ перевищили заплановані показники на 4 млрд грн, що становить зростання на 11,8%.
Додаткові надходження від акцизного податку на підакцизні товари склали понад 2 млрд грн, що на 28% більше за встановлений план.
Окрім цього, у січні зменшився рівень блокування податкових накладних, який наразі становить 0,5%. Також з переліку ризикових було виведено майже 5,5 тис. суб’єктів господарювання.
Кравченко наголосив, що наповнення держбюджету є критично важливим завданням, особливо в умовах війни, оскільки це забезпечує фінансування армії, медицини, освіти, зарплат та пенсій.
За його словами, податкова служба продовжить роботу над оновленням кадрового складу та посиленням контролю за діяльністю своїх підрозділів. Особливу увагу буде приділено покращенню адміністрування податків і ліквідації схем ухилення від сплати. Також планується підвищити ефективність виконання судових рішень у податковій сфері, що дозволить забезпечити більшу прозорість та справедливість у відносинах між державою та бізнесом.
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