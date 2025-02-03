Литвин: Якщо план США щодо припинення війни в Україні полягає лише у припиненні вогню, то це провальний план

Якщо план припинення війни, про який говорив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та рф Кіт Келлог полягає лише у припиненні вогню, то це провальний план. Про це у своєму X-акаунті написав радник президента України Дмитро Литвин.

Литвин зазначив, що країна-агресор росія нарощує виробництво ракет і боєприпасів, їй вдається обходити санкції та заробляти гроші на нафті. За його словами, військовий альянс рф та Північної Кореї не передбачає режиму припинення вогню.

"Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко повністю оцінити його позицію. Але якщо його план полягає лише у припиненні вогню і виборах, то це провальний план - путіна не залякати лише цими двома речами", - написав Литвин.

Радник президента наголосив, що Україна хоче бачити "більш поглиблений підхід" та тиск на російського диктатора, щоб перейти до конкретного плану припинення війни та встановлення тривалого миру.