The Times: ЄС планує кардинально змінити міграційну політику

Євросоюз розробляє план перегляду післявоєнної конвенції про біженців, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку на своїх кордонах, що може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці за останні десятиліття.

Про це повідомляє The Times з посиланням надипломатичний документ.

Конвенція 1951 року підписана 144 країнами і визначає юридичні зобов'язання для країн, закріплені у фундаментальному принципі недопущення примусового повернення. Цей принцип встановлює, що жоден шукач притулку не може бути повернутий до країни, де його життю або свободі може загрожувати серйозна небезпека.

Як повідомляється, цей принцип все частіше ставиться під сумнів, оскільки за останнє десятиліття європейські країни намагалися вирішити мільйони запитів на отримання статусу біженця і повернути шукачів притулку, яким було відмовлено у наданні притулку.

Як йдеться у документі, уряди країн ЄС стурбовані тим, що положення конвенції дозволяють "обмежувати застосування" права на притулок лише в "надзвичайних ситуаціях" і не враховують нову реальність.

Документ, підготовлений Польщею і обговорений міністрами внутрішніх справ ЄС минулого четверга, передбачає пропозиції щодо прискорення депортації шукачів притулку, яким не вдалося отримати притулок, і депортації біженців та інших мігрантів, причетних до злочинів.

Зазначається, що європейські уряди сподіваються, що ці заходи "можуть також стимулювати обговорення цього питання на міжнародному рівні", йдеться в документі, що призведе до потенційних юридичних змін до конвенції, які підтримають такі країни, як Велика Британія і США.

Як відомо, кількість прохань про надання притулку в ЄС залишається високою - понад мільйон минулого року, а невдоволення населення цим призвело до зростання націоналістичних і радикально-популістських партій по всій Європі.

У багатьох європейських країнах, зокрема в Німеччині, особи, яким не вдалося отримати притулок, або біженці з посвідкою на постійне проживання, скоїли насильницькі злочини і вбивства, залишаючись в країні під захистом законів про біженців, які запобігли їхній депортації.

Сирійська криза біженців 2015 року, під час якої понад мільйон мігрантів нелегально перетнули європейський кордон, вивела цю проблему на перший план у багатьох країнах ЄС, оскільки шукачі притулку перетинали безпечні країни, в тому числі в ЄС, щоб потрапити до ФРН або інших країн Північної та Західної Європи.