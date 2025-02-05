Власюк: Трамп чітко розуміє, що секрет рф — у нафтодоларах

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк позитивно оцінює сигнали від президента США Дональда Трампа стосовно подальшого санкційного тиску на російську федерацію.
Про це Власюк повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми позитивно оцінюємо сигнали від Трампа, який чітко розуміє, що секрет рф — у нафтодоларах, як це було і у Радянському Союзі. На мою думку, у таких параметрах і має відбуватися подальше планування санкційної політики США", - сказав він.
Власюк припускає, що останні санкційні пакети США від 10 та 15 січня цього року, які, зокрема, ввели ряд обмежень стосовно «тіньового флоту» та ВПК рф, приймалися адміністрацією попереднього президента Джо Байдена вже в комунікації з новою командою Трампа.
"Це теж певною мірою свідчить про наміри нової адміністрації", - зазначив уповноважений.
Він також повідомив, що очікує відносно швидкого повернення до дискусії з партнерами стосовно повної заборони торгівлі з росією, а також обговорення поточних пріоритетів та ідей у рамках санкційної політики, коли Штати будуть готові до цього.
"Я думаю, що ми до цієї дискусії повернемося доволі швидко (…) як тільки американська сторона буде готова, ми у форматі вузького партнерського кола зможемо предметно поговорити стосовно пріоритетів, запропонувати низку ідей і обговорити ряд позицій щодо санкційної політики", - сказав він і додав: "Вже виходячи з цього, розумітимемо, як ми всі зможемо реально рухатися далі. Але подобаються ті перші сигнали, які я побачив".
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