МВС: Електронну чергу до сервісних центрів МВС оновлять упродовж лютого

Упродовж лютого електронну чергу до сервісних центрів МВС оновлять, а паперові талончики скасують.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.
"До кінця цього місяця МВС планує запровадити оновлену електронну чергу задля убезпечення громадян від автоматизованих ботів та збереження інформації персональних даних", – сказав він.
Після того, запрацює оновлена електронна черга, ручного вводу інформації не буде. Верифікація особи відбуватиметься через смартфон з можливістю використання BankID або id.gov.ua. Раніше автоматизовані боти постійно подавали запит на вільні слоти у електронній черзі і таким чином їх займали.
Також не буде більше паперових талонів.
"Ми хочемо запобігти додатковому втручанню, зокрема «помічників адміністраторів». Також буде впроваджена додаткова опція – оплата послуг через смартфон", – повідомивТимченко.
МВС працює спільно з Міністерством цифрової трансформації над оновленням електронної черги та збільшенням функцій, якими громадяни зможуть користуватися без участі адміністраторів. Це оновлення відбуватиметься в декілька етапів.
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