Українцям нагадали, хто та коли повинен подати декларацію про доходи за 2024 рік

В Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року. Час для подання ще є, однак зволікати з цим питанням не варто.
Про це інформує пресслужба Державної податкової служби України.
Граничні терміни подання декларації
До 1 травня року декларацію подають:
До 31 грудня року декларацію подають фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.
Для певних категорій громадян діють окремі строки подання декларацій, а саме для:
Як подати декларацію про доходи за 2024 рік
У повідомленні податківців зазначається, що деякі платники податку – фізичні особи зобов’язані самостійно розрахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, подавши декларацію про майновий стан і доходи. Це передбачено Податковим кодексом України.
Подати декларацію можна декількома способами:
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