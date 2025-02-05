Українцям нагадали, хто та коли повинен подати декларацію про доходи за 2024 рік

В Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року. Час для подання ще є, однак зволікати з цим питанням не варто.

Про це інформує пресслужба Державної податкової служби України.

Граничні терміни подання декларації

До 1 травня року декларацію подають:

громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію. Зокрема особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини або дарування від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо;

ФОП, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

До 31 грудня року декларацію подають фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.

Для певних категорій громадян діють окремі строки подання декларацій, а саме для:

ФОП у разі припинення підприємницької діяльності (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування). Вони мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – подають декларацію не пізніше 60 календарних днів до виїзду.

Як подати декларацію про доходи за 2024 рік

У повідомленні податківців зазначається, що деякі платники податку – фізичні особи зобов’язані самостійно розрахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, подавши декларацію про майновий стан і доходи. Це передбачено Податковим кодексом України.

Подати декларацію можна декількома способами: