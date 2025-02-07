Україна отримала японські генератори нанобульбашок для насичення ґрунтів киснем

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) та компанія Kakuichi допоможуть Україні впровадити технологію нанобульбашок для насичення ґрунтів киснем. Про це повідомила пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
У межах пілотного проєкту Kakuichi передала Україні три генератори нанобульбашок, які до кінця місяця планується встановити в Києві, Одеській та Полтавській областях, щоб дослідити їхню ефективність на українських сільгоспугіддях.
Кожен такий генератор здатний забезпечити зрошенням близько одного гектара землі.
Зазначається, що унікальність цієї технології полягає в тому, що вона дозволяє відмовитися від використання хімічних добрив.
Натомість застосовується екологічно чистий підхід, що покращує якість води та сприяє максимальному використанню поживних речовин, які містяться в ґрунті. Вода, збагачена нанобульбашками, стимулює природний ріст рослин і сприяє відновленню ґрунту.
"Особливо важливою ця технологія може стати для відновлення земель, які зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії. Хоча дослідження на українських ґрунтах лише розпочинаються, є всі підстави вважати, що японські технології стануть цінним інструментом для відновлення сільськогосподарського потенціалу України", – зазначили у пресслужбі Держрибагентства.
Довідка. Японська Kakuichi була заснована у 1886 році як гуртовий продавець будівельних матеріалів. У 1961 році компанія перейшла у сферу виробництва. У 2016 році в межах проєкту з реформування аграрного сектору компанія почала розвивати напрям рішень із використання водних ресурсів.
Наразі основні продукти компанії Kakuichi – плоскі шланги та генератори нанобульбашок для сільськогосподарського зрошення.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023