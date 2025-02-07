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Україна отримала японські генератори нанобульбашок для насичення ґрунтів киснем

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Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) та компанія Kakuichi допоможуть Україні впровадити технологію нанобульбашок для насичення ґрунтів киснем. Про це повідомила пресслужба Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

У межах пілотного проєкту Kakuichi передала Україні три генератори нанобульбашок, які до кінця місяця планується встановити в Києві, Одеській та Полтавській областях, щоб дослідити їхню ефективність на українських сільгоспугіддях.

Кожен такий генератор здатний забезпечити зрошенням близько одного гектара землі.

Зазначається, що унікальність цієї технології полягає в тому, що вона дозволяє відмовитися від використання хімічних добрив.

Натомість застосовується екологічно чистий підхід, що покращує якість води та сприяє максимальному використанню поживних речовин, які містяться в ґрунті. Вода, збагачена нанобульбашками, стимулює природний ріст рослин і сприяє відновленню ґрунту.

"Особливо важливою ця технологія може стати для відновлення земель, які зазнали пошкоджень внаслідок російської агресії. Хоча дослідження на українських ґрунтах лише розпочинаються, є всі підстави вважати, що японські технології стануть цінним інструментом для відновлення сільськогосподарського потенціалу України", – зазначили у пресслужбі Держрибагентства.

Довідка. Японська Kakuichi була заснована у 1886 році як гуртовий продавець будівельних матеріалів. У 1961 році компанія перейшла у сферу виробництва. У 2016 році в межах проєкту з реформування аграрного сектору компанія почала розвивати напрям рішень із використання водних ресурсів.

Наразі основні продукти компанії Kakuichi – плоскі шланги та генератори нанобульбашок для сільськогосподарського зрошення.

JICA, Японія, Kakuichi
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