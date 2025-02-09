Маск: У мене немає жодних планів щодо придбання TikTok’у

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не хоче купувати популярний додаток TikTok. Цей ресурс у США намагалися заборонити через занепокоєння щодо загрози національній безпеці.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Заява Маска про не зацікавленість у можливості придбання TikTok, власником якої є китайська компанія Bytedance Ltd., стала першим коментарем бізнесмена на цю тему. Вона пролунала на конференції в Німеччині.
"Я не робив заявку на TikTok. У мене немає жодних планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok", - сказав Маск, приєднавшись до конференції дистанційно через відео, яке оприлюднила газета Die Welt.
Також Маск, який купив у 2022 році соцмережу Twitter, розповів, що особисто не користується TikTok.
"Я не намагаюся придбати TikTok", - запевнив він.
При цьому Маск розповів, що купівля Twitter була винятком, а придбання соцмережі він пояснив бажанням "зберегти свободу слова".
Також підприємець додав, що він "зазвичай будує компанії з нуля".
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