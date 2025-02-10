Дипломат: Ексгумація тіл жертв Волинської трагедії розпочнеться навесні поточного року

Ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії можуть розпочати вже навесні поточного року. Про це в інтерв’ю телеканалу TVN24 повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

Дипломат сказав, що ексгумація загиблих розпочнеться навесні, але конкретніше назвати дату не зміг. Він додав, що це залежатиме від погодних умов. Однак, за його словами, вже визначено місце в Пужниках (стара назва населеного пункту Садове у Тернопільській області), саме там і почнуться роботи.

"Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи", – наголосив Боднар.

Наразі триває робота над визначенням усіх інших місць, де можна було б провести ексгумацію, як на території України, так і на території Польщі.

"Згідно з українським законодавством повинна бути українська компанія, яка має ліцензію на проведення таких робіт. Польська сторона вже має такого партнера, і ця співпраця розвивається з українською установою", – пояснив дипломат.

Боднар стверджує, що "ця установа отримала всі дозволи, і коли команди виїдуть разом, почнуть копати, тоді суспільство про це дізнається, і, звичайно, ми будемо комунікувати на рівні міністрів культури".

Посол розповів, що українська сторона частково бере участь у фінансуванні ексгумаційних робіт на території України.

"Місцева влада і наш Інститут національної пам’яті повідомили, що надаватимуть дотації на ці роботи, але в основному фінансування йде від польської сторони", – резюмував він.