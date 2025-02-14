У МЗС України прокоментували дискредитацію угорських посадовців

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення з боку Угорщини щодо нібито ведення “дискредитаційної кампанії” проти керівництва цієї країни.
Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.
«Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн», — повідомили в МЗС.
Там додали, що цю позицію довели 10 лютого під час зустрічі заступника глави МЗС України Олександра Міщенка із заступником міністра – парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.
Крім того, МЗС зазначило, що прийняло Мадяра, але його головною метою було відвідування Києва та знімання у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України.
У відомстві зауважили, що такі дії угорських посадовців можуть слугувати лише інтересам рф.
«Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії», – йдеться у заяві.
Нещодавно у Києві з візитом побував заступник очільника МЗС Угорщини Левенте Мадяр. Посадовець перед візитом заявляв, що вимагатиме від української влади пояснень щодо нібито “наклепницької кампанії” проти Угорщини.
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