У МЗС України прокоментували дискредитацію угорських посадовців

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення з боку Угорщини щодо нібито ведення “дискредитаційної кампанії” проти керівництва цієї країни.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті відомства.

«Україна ніколи не вела і не вестиме жодних подібних кампаній проти партнерів, зокрема сусідньої Угорщини. Тим більше не маємо намірів втручатися у внутрішні справи інших країн», — повідомили в МЗС.

Там додали, що цю позицію довели 10 лютого під час зустрічі заступника глави МЗС України Олександра Міщенка із заступником міністра – парламентським державним секретарем Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром.

Крім того, МЗС зазначило, що прийняло Мадяра, але його головною метою було відвідування Києва та знімання у центрі української столиці провокативного відео із маніпулятивними заявами та дискредитацією керівництва України.

У відомстві зауважили, що такі дії угорських посадовців можуть слугувати лише інтересам рф.

«Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії», – йдеться у заяві.

Нещодавно у Києві з візитом побував заступник очільника МЗС Угорщини Левенте Мадяр. Посадовець перед візитом заявляв, що вимагатиме від української влади пояснень щодо нібито “наклепницької кампанії” проти Угорщини.