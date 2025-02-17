Мінстратегпром: Німецькі партнери демонструють готовність працювати в Україні

Україна розширює співпрацю з німецькою компанією Helsing у сфері військових технологій. 14 лютого міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін та CEO і співзасновник Helsing GmbH Гундберт Шерф домовилися про поглиблення партнерства щодо впровадження технологій штучного інтелекту в українські оборонні розробки.
Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.
Гундберт Шерф наголосив, що Україна бореться не лише за себе, а й за всю Європу, тому Helsing відгукнулася на запит щодо створення безпілотників, стійких до засобів радіоелектронної боротьби.
В рамках співпраці компанія розробила систему точного масового ураження HX-2 і тепер планує її масштабне впровадження.
"Ми пишаємося нашим партнерством, розробляючи HX-2, а тепер розгортаючи його в масштабах, необхідних для перемоги над зростаючою агресією росії. Разом, заради сильної Європи", – заявив Шерф.
Helsing заявила про намір розширювати співпрацю з українськими defence tech-компаніями та масштабувати виробництво оборонних технологій.
За словами Сметаніна, німецькі партнери демонструють швидкість, ефективність та готовність працювати в Україні.
"Технології змінюють правила війни, і я вдячний вам за прискорення цього процесу. Це має надзвичайне значення як для українського ОПК, так і для розвитку військових технологій в усьому світі", – підкреслив Сметанін.
Таким чином, співпраця між Україною та Helsing відкриває нові можливості для розвитку передових військових технологій, що можуть суттєво вплинути на хід війни.
Зазначається, що співпраця між Україною та Helsing розпочалася 24 лютого 2024 року, коли Мінстратегпром підписав із компанією меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки й оборони. Основна мета – посилення українських оборонних технологій, зокрема інтеграція ШІ у бойові безпілотники та інші системи.
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