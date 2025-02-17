МЗС України: росія не є партнером у сфері ядерної безпеки, вона є загрозою

росія не є партнером у сфері ядерної безпеки, вона є загрозою. Країна, яка цілеспрямовано наносить удари по цивільним ядерним об’єктам, використовує атомну енергетику як знаряддя шантажу та військового тиску, не може бути членом глобальної ядерної спільноти. Тому міжнародна спільнота має продемонструвати принциповість та силу у відповідь на російський шантаж і погрози.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За словами речника МЗС, сьогодні, 16 лютого, росія втретє поспіль цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС і фактично силоміць тримає експертів МАГАТЕ на окупованій Запорізькій АЕС.

Тихий переконаний, що це не просто черговий зрив ротації. Це частина ширшої стратегії кремля – підірвати незалежність МАГАТЕ, примусити міжнародне агентство до компромісів із агресором, зробити його залежним від рішень москви.

"Водночас це ще один сигнал світові: росія не є партнером у сфері ядерної безпеки, вона є загрозою. Країна, яка цілеспрямовано наносить удари по цивільним ядерним об’єктам, використовує атомну енергетику як знаряддя шантажу та військового тиску, не може бути членом глобальної ядерної спільноти", - заявив речник МЗС.

Тому Україна закликає міжнародну спільноту дати жорстку оцінку діям Росії та вжити заходів для припинення її безкарності. Потрібні не лише заяви, а конкретні дії, що захистять незалежність МАГАТЕ та позбавлять кремль можливості використовувати ядерну енергетику як зброю.