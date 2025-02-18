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Туск: Європейським державам краще зараз більше інвестувати у свою оборону

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що європейським державам краще зараз більше інвестувати у свою оборону, аніж заплатити ще більшу ціну, якщо їм доведеться вести війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X (Twitter).

Дональд Туск заявив, що європейським державам варто терміново збільшити витрати на оборону, та навів у приклад свою країну.

"Якщо ми, європейці, не почнемо зараз більше витрачати на оборону, нам доведеться витратити у 10 разів більше, якщо ми не зможемо запобігти масштабнішій війні. Як прем’єр-міністр Польщі, я можу відкрито говорити про це, оскільки Польща витрачає на оборону вже майже 5% ВВП. І ми продовжимо це робити", – написав він.

Польща, Туск
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