Ляшко прокоментував зниження цін на 100 українських препаратів

Це OTC група, яка зазвичай не є в призначеннях і в рецептах.
Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю LB.ua.
“Це традиційна культура споживання людей. Ми також повинні реагувати як регулятор. Подивилися, що є можливість на це зреагувати в Україні”, - зазначив міністр.
Він також закликав пацієнтів не займатися самолікуванням і не шукати ліків в інтернеті, а лікарів призначати ліки за протоколами і не виписувати людям величезну кількість засобів з надією, що якийсь допоможе.
“Бо у нас же якщо ти пішов до лікаря і він не виписав тобі лікарських засобів, це поганий лікар. Є препарати, які в ЄС зареєстровані і популярні, де діючої речовини 0,03. Тому коли говоримо про фуфломіцини, то це про покращення обізнаності людей, що їм купувати”, - сказав Віктор Ляшко.
Міністр додав, що дійсно зменшити витрати з кишені пацієнта на ліки допоможе розширення програми “Доступні ліки” і жорсткий контроль за наявністю препаратів, які входять до стандартів лікування і їхнє покриття та наявність у медзакладах, що передбачено програмою медичних гарантій.
Він також запевнив, що українці відчують зниження цін на ліки впродовж трьох-чотирьох місяців.
Після того, як МОЗ оприлюднило список топ-100 ліків, на які з 1 березня знизять ціни, у соцмережах пацієнти та лікарі його розкритикували.
Зокрема, у благодійному фонді “Пацієнти України” зазначили, що знизити ціни планують на і так доступні препарати. 41% ліків із списку коштують дешевше 50 грн. Наприклад, на 30% хочуть знизити ціну на 9 видів Аскорбінок, вартість яких в аптеках — 7 грн. Ще 20% ліків вартують від 50 до 100 грн. Лише 40% препаратів — дорожче 100 грн.
В БФ додали, що майже половина ліків — застарілі, мають новіші аналоги та вже не рекомендуються в сучасних протоколах лікування, а препаратів для пацієнтів із хронічними та тяжкими захворюваннями у списку нема.
“Частина із них — відверті фуфломіцини, а деякі, за словами лікарів, — небезпечні, бо викликають залежність”., - кажуть в організації.
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