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Дуда обговорив з Трампом питання російсько-української війни

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Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до США 22 лютого зустрівся з Дональдом Трампом і обговорив питання російсько-української війни, передає RMF FM.

Дуда наголосив, що Україна потребує підтримки Сполучених Штатів, адже без неї вона не зможе вистояти у війні проти росії.

При цьому він зазначив, що ключовим залишається питання, як завершити цей збройний конфлікт.

"Ми не повинні дозволити росії перемогти Україну. Але цю війну треба якось закінчити", - заявив польський лідер.

На його думку, найважливішим є досягнення справедливого миру, який забезпечить гарантії безпеки та виключить можливість повторної агресії з боку росії.

"Важливо, щоб ця війна не повернулася і щоб росія більше ні на кого не напала", - підкреслив Дуда.

Дуда, Трамп
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