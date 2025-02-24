Дуда обговорив з Трампом питання російсько-української війни

Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до США 22 лютого зустрівся з Дональдом Трампом і обговорив питання російсько-української війни, передає RMF FM.
Дуда наголосив, що Україна потребує підтримки Сполучених Штатів, адже без неї вона не зможе вистояти у війні проти росії.
При цьому він зазначив, що ключовим залишається питання, як завершити цей збройний конфлікт.
"Ми не повинні дозволити росії перемогти Україну. Але цю війну треба якось закінчити", - заявив польський лідер.
На його думку, найважливішим є досягнення справедливого миру, який забезпечить гарантії безпеки та виключить можливість повторної агресії з боку росії.
"Важливо, щоб ця війна не повернулася і щоб росія більше ні на кого не напала", - підкреслив Дуда.
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