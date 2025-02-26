У МЗС Британії вважають, що Європа повинна заарештувати російські активи

Європа повинна перейти від заморожування російських активів до їх арешту.
Про це заявив у парламенті міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, пише Reuters.
"Це не те питання, в якому жоден уряд не може діяти поодинці. Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками", - заявив він.
Леммі зазначив, що це питання обговорювалося між G7 та іншими міжнародними союзниками.
"Звичайно, Європа повинна діяти швидко, і я вважаю, що ми повинні перейти від заморожування активів до їх арешту", - додав глава МЗС Британії.
Нагадаємо, у січні в Україну надійшло 3 млрд євро від Європейського Союзу, які забезпечені доходами від російських заморожених активів.
За даними американських ЗМІ, команда новообраного президента США Дональда Трампа загалом підтримує спроби чинної влади щодо конфіскації заморожених російських активів на 300 мільярдів доларів.
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