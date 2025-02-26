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Мінекономіки: Потреби на відбудову України становлять вже майже 524 млрд доларів

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Потреби на відбудову України становлять вже майже 524 млрд доларів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, 25 лютого Уряд України, Група Світового банку, Європейська Комісія та Організація Об'єднаних Націй оприлюднили результати оновленої "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)".

"Згідно з оцінкою, станом на 31 грудня 2024 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні впродовж наступного десятиліття становить 524 млрд дол. США. Ця цифра приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік і більша за потреби, оцінені в 486 млрд дол. рік тому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив 7,37 млрд доларів на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика, транспорт, водопостачання, розмінування та цивільний захист.

Загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить 9,96 млрд доларів.

Наголошується, що мобілізація приватного сектору залишається критично важливою для успішного відновлення України.

Оцінка RDNA4 демонструє, що пряма шкода в Україні наразі сягнула 176 млрд доларів, порівняно зі 152 млрд доларів минулого року. Найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта.

Згідно з оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, це 2,5 мільйона домогосподарств. В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об'єктів зросла на 70% від оцінки RDNA3.

Приблизно 72% руйнувань припадає на області, розташовані найближче до лінії зіткнення - Донецьку, Харківську, Луганську, Запорізьку та Херсонську, а також Київщину.

Найбільші потреби на відбудову та відновлення:

  • у житловому секторі - майже 84 млрд дол.;
  • у транспортному секторі - майже 78 млрд дол.;
  • в енергетиці і видобувній галузі - майже 68 млрд дол.;
  • у торгівлі і промисловості - понад 64 млрд дол.;
  • у сільському господарстві - понад 55 млрд дол.

Окремо витрати на розчищення руйнувань і завалів у цих секторах та управління наслідками сягають 13 млрд доларів.

В оцінці визначено та виключено потреби у понад 13 млрд доларів у восьми секторах, які Україна вже задовольнила за підтримки партнерів та приватного сектору.

Так, за даними уряду, у 2024 році на відновлення житлового сектору з державного бюджету та коштом донорів було виділено щонайменше 1,2 млрд доларів, проведено аварійний ремонт понад 2 000 км доріг, автомагістралей та інших доріг державного значення.

У RDNA4 підкреслюється, що пріоритетність інвестицій у відновлення та відбудову матиме вирішальне значення для вступу України в ЄС та її довгострокової стійкості.

відбудова
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