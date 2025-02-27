Bild: Ціна акцій Rheinmetall зросла на 900%

Ціна акцій німецького виробника озброєнь Rheinmetall зросла на 900% з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що якщо 23 лютого 2022 року акції компанії на Франкфуртській фондовій біржі коштували 96,8 євро, то 24 лютого 2025 року їхня вартість досягла 968 євро.
Rheinmetall виробляє танки, артилерію, зенітні гармати, боєприпаси та активно постачає озброєння Україні. Крім того, компанія виграє від зростання попиту з боку країн НАТО, які нарощують оборонні витрати через загрозу з боку росії.
У 2024 році акції Rheinmetall подорожчали більш ніж удвічі завдяки зростанню військових замовлень, зокрема з боку Німеччини.
Додатковий стрибок стався у лютому 2025 року: лише за один день ціна акцій зросла на 11% після того, як європейські лідери почали обговорювати значне збільшення оборонних витрат і подальшу підтримку України.
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