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Мінекономіки: Програма «Зроблено в Україні» забезпечила зростання ВВП

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Реалізація державної політики «Зроблено в Україні» забезпечила 0,64% додаткового зростання ВВП, що еквівалентно 88 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві економіки.

За даними Мінекономіки, за рік понад 50 тис. підприємств і підприємців отримали державну підтримку. Натомість за підсумками 2024 року реалізація політики «Зроблено в Україні» забезпечила 0,64% додаткового зростання ВВП, що еквівалентно 88 млрд грн.

«Рік тому ми розпочали масштабну трансформацію економіки, орієнтовану на виробництво продукції з високою доданою вартістю. <...> У 2025 році продовжуємо цю політику», - заявила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що політика «Зроблено в Україні» містить такі інструменти як програма пільгового кредитування бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%»; програма державного стимулювання створення індустріальних парків; підтримка проєктів зі значними інвестиціями; програма доступного іпотечного кредитування "єОселя".

Діють програми компенсації 25% вартості за придбання агротехніки та обладнання українського виробництва та компенсації 15% вартості придбаного енергетичного, будівельного, колісного та спеціального обладнання українського виробництва.

Політика «Зроблено в Україні» має також грантовий компонент: гранти для переробних підприємств, гранти для ветеранів, гранти «Власна справа».

ВВП, Зроблено в Україні
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