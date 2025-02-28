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Bloomberg: Туреччина може відправити своїх військових в Україну

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Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Анонімні джерела повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ росії сергієм лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку цього місяця.

Bloomberg зауважив, що американський президент Дональд Трамп працює над планом щодо забезпечення припинення вогню в Україні з російським диктатором володимиром путіним. Водночас він заявив, що підтримає участь європейських союзників у миротворчих силах і наданні гарантій безпеки Україні, хоча і виключив пряму роль США.

Це робить пропозицію Туреччини допомогти у моніторингу потенційного перемир'я критично важливою для полегшення навантаження на європейських союзників, включаючи Велику Британію і Францію, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні під проводом європейських країн.

Джерела наголосили, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Примітно, що і Франція, і Великобританія вже сказали, що готові розгорнути війська в Україні в рамках пакета гарантій безпеки, спрямованих на забезпечення будь-якого мирного врегулювання, за умови, що США нададуть підтримку і підтримають цю ініціативу.

Bloomberg, Туреччина
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