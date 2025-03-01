Міненерго: З’явився застосунок, який інформує користувачів про стан електромережі в кожному регіоні

В Україні з’явився новий мобільний застосунок, який інформує користувачів про стан мережі й доступність електроенергії в кожному регіоні, а також надає поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Застосунок «Укренерго» сповіщає користувачів про поточну ситуацію з електропостачанням у їхньому регіоні. Зокрема, споживачі можуть отримувати інформацію про те, чи є потреба в ощадливому споживанні, чи застосовуються в конкретній області обмеження. Також там містяться рекомендації щодо того, як споживачі можуть зменшити споживання електроенергії, щоб допомогти збалансувати енергосистему", - йдеться у повідомленні.
Метою розробки застосунку є мінімізація використання електроенергії споживачами у періоди обмеженого постачання, щоб уникнути аварійних відключень.
"Для того, щоб утримувати енергосистему в умовах нещадних ворожих атак, що тривають, Україні потрібна консолідація всього суспільства. Допомогти розумно та ощадливо споживати електроенергію може й впровадження нестандартних підходів і сучасних технологій", - прокоментував заступник міністра енергетики Микола Колісник.
Член правління Укренерго Віталій Зайченко наголосив, що для компанії такий застосунок є найоперативнішим способом комунікації безпосередньо зі споживачем.
Мобільний застосунок Укренерго вже доступний у Play Market та App Store.
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