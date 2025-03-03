Bild: Уряд Німеччини обговорює масштабні інвестиції в армію й інфраструктуру

Майбутній уряд Німеччини обговорює масштабні інвестиції в армію й інфраструктуру. Сума може перевищити сотні мільярдів євро.

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, під час переговорів між ХДС/ХСС і СДПН йшлося про створення двох фондів:

для Бундесверу;

для оновлення інфраструктури.

В обидва фонди можуть внести значно більше як 100 мільярдів євро. Відзначають, що німецькі економісти оцінили потреби в 400 мільярдів євро для оборони і до 500 мільярдів – для інфраструктурних проєктів.

Одночасно обговорюється можливий закон, що стримуватиме зростання держборгу.

«Лідер ХДС Фрідріх Мерц висловив обережну готовність до змін, але поки що невідомо, коли це може статися. Варіант реформи до кінця березня виглядає малоймовірним, а після створення нового уряду АдН і «Ліві» можуть заблокувати ініціативу, яка вимагає двох третин голосів у Бундестазі», – додають у дописі.