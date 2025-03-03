Джонсон: Зеленський повинен прийти в себе і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен очолити країну

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив в неділю, що президент України Володимир Зеленський "повинен прийти в себе і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен очолити країну".
Про це він заявив в ефірі NBC News, повідомляє "Європейська правда".
"Щось має змінитися. Або він має повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити", – зазначив Джонсон.
Його коментарі з'явилися всього через два дні після того, як президент Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і Зеленський публічно посварилися в Овальному кабінеті.
"Президент Трамп намагається привести ці дві сторони до точки миру", – сказав Джонсон, додавши, що Трамп намагається примирити ці дві сторони.
"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", – заявив Джонсон.
Джонсон підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо [Зеленський] готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".
Спікер підтримав президента і віцепрезидента, заявивши, що Зеленський "кричав і перебивав свого співрозмовника, замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".
Джонсон також стверджував, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин, заявивши: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин – це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкоземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".
"Після цього вони фактично будуть в економічному партнерстві з нами, і ми, безумовно, завжди будемо захищати наші інтереси і наші інвестиції", – додав Джонсон. "росія це знає. Китай знає це. Іран, Північна Корея знають це, і це дуже важливий сигнал для нас", – додав він
Відповідаючи на запитання, чи був путін "переможцем" в результаті напруженого обміну думками в Овальному кабінеті, Джонсон сказав: "Ні, не був".
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