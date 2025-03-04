Bloomberg: Українські доларові облігації різко втратили в ціні

Українські доларові облігації різко втратили в ціні на тлі посилення невизначеності щодо мирного процесу між Україною та росією.

Як повідомляє Bloomberg, основною причиною стало загострення розбіжностей між США та Європою стосовно шляхів припинення бойових дій в Україні.

Очікування інвесторів, які розраховували на поступовий і контрольований рух до припинення вогню, похитнулися. Фінансові активи у Східній Європі, що демонстрували зростання на тлі сподівань на швидке врегулювання війни, у понеділок мали змішані результати.

Інвестори намагаються оцінити, які шанси на мир залишилися після конфлікту президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі та саміту європейських лідерів.

Зокрема, українські доларові облігації з нульовим купоном із терміном погашення у 2035 році впали в ціні більш ніж на 3,5 цента за долар, досягнувши рівня 62 центів. Суверенні облігації України стали найгіршим активом дня серед ринків, що розвиваються.

Керівний партнер Promeritum Investment Management Павло Мамай зазначив, що хоча українські облігації, ймовірно, зростали занадто швидко на фоні надій на мирну угоду, загальні передумови для їхнього зміцнення залишаються стабільними.

«Спочатку очікувалось, що мирна угода між Україною та росією буде укладена легко і швидко, але минулого тижня ринок усвідомив, що процес може затягнутися», – зазначив Мамай.

Він додав, що незалежно від кінцевого результату – чи то підписання міцної мирної угоди, чи тимчасового перемир’я з ризиками – перспективи для українських облігацій залишаються позитивними.

Тим часом валютні ринки відреагували по-різному. Польський злотий, який минулого тижня досяг 10-річного максимуму щодо євро, додав 0,6% у вартості, угорський форинт також показав зростання.

Однак фондовий індекс WIG20 у Варшаві, який був серед вигодоотримувачів очікувань мирної угоди, знизився на 1,3%.

Крім того, акції української аграрної компанії Astarta Holding, що торгуються на Варшавській біржі, втратили 13% вартості.