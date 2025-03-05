Економісти: Прогнозоване зростання ВВП України у 2025 році становить 2,9%

Економіка України демонструє стійкість. Прогнозоване зростання ВВП у 2025 році становить 2,9%, а у 2026 році – 3,2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на макроекономічний прогноз Інституту економічних досліджень та політичних консультацій і German Economic Team.
Як зазначають економісти, реальний ВВП України залишається на 17,4% нижче довоєнного рівня, що свідчить про серйозні структурні проблеми. Згідно з прогнозами у 2025 році інфляція становитиме 12,5%, а у 2026 році знизиться до 6,5%.
Також у наступному році знизиться державний борг та становитиме 85% ВВП, у порівнянні з 89% цьогоріч.
У 2025 році міжнародні гранти тимчасово забезпечать рівновагу, проте у 2026 році прогнозується дефіцит у 5,7% ВВП. Водночас потреби у фінансуванні держбюджету, з урахуванням внутрішнього боргу, становитимуть $52,5 млрд у 2025 році та $55,2 млрд у 2026 році.
Показник дефіциту бюджету залишиться високим – 20% ВВП у 2025 році та 19% у 2026 році.
За словами аналітиків, останні заяви президента США Дональда Трампа про повну зупинку американської підтримки України означають, що один з ризиків для української економіки реалізувався.
Очікується, що у 2025 році Україна отримає $48 млрд грантів та кредитів, а у 2026 році – $36 млрд. Важливо: на ці суми не повинна впливати зупинка підтримки України з боку США.
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