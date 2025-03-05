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Джонсон: Зупинка постачань американської зброї в Україну є тимчасовою паузою

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Зупинка постачань американської зброї в Україну є тимчасовою паузою. Україна і США мають укласти угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Палати представників США Майка Джонсона.

"Це тимчасова пауза і це перезавантаження", - зазначив Джонсон, коментуючи зупинку допомоги Україні від США.

За словами спікера, він "натхнений" тим, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання укласти угоду зі США про корисні копалини.

"Він (Зеленський - ред.) має прийти і виправити те, що сталося минулого тижня, ці шокуючі події в Овальному кабінеті. І якщо він зробить це, я думаю, це безпрограшний сценарій для всіх учасників", - додав Джонсон.

Він також запевнив, що така угода - "найкраща", яку можна було б запропонувати. Вона "допоможе українському народу".

Джонсон
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