Джонсон: Зупинка постачань американської зброї в Україну є тимчасовою паузою

Зупинка постачань американської зброї в Україну є тимчасовою паузою. Україна і США мають укласти угоду про корисні копалини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Палати представників США Майка Джонсона.

"Це тимчасова пауза і це перезавантаження", - зазначив Джонсон, коментуючи зупинку допомоги Україні від США.

За словами спікера, він "натхнений" тим, що президент України Володимир Зеленський висловив бажання укласти угоду зі США про корисні копалини.

"Він (Зеленський - ред.) має прийти і виправити те, що сталося минулого тижня, ці шокуючі події в Овальному кабінеті. І якщо він зробить це, я думаю, це безпрограшний сценарій для всіх учасників", - додав Джонсон.

Він також запевнив, що така угода - "найкраща", яку можна було б запропонувати. Вона "допоможе українському народу".