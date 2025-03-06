Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Мінстратегпром: Лідером у створенні спільних оборонних підприємств з Україною є Німеччина

156

Україна та Європа вже створюють спільні оборонні підприємства. Наразі лідером у цьому напрямку є Німеччина.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві стратегічних галузей промисловості.

Як зазначили у відомстві, спільні підприємства вже починають працювати як ремонтні хаби, але це поки що перший етап. Потім вони займуться виробництвом готових озброєнь.

Також українські виробники отримують доступ до технологій компаній-партнерів. Це посилює зв'язки між українською та європейською оборонними галузями промисловості, а також між українськими виробниками та урядами країн-партнерів.

"Після нашої перемоги Україна матиме потужний ОПК із великим обсягом виробництва - відповідно, їм потрібні будуть покупці. Зараз налагоджуються необхідні партнерські зв'язки. Партнери звикають купувати українське озброєння, перевірене на реальному полі бою і модифіковане відповідно до його вимог", - звернули увагу в міністерстві.

Також країни-партнери виявляють інтерес до приватних оборонних українських підприємств.

"Приватні виробники є лідерами на ринку безпілотників, РЕБ, бронеавтомобілів тощо. Вони масштабуються, запускають нові виробничі лінії та освоюють нові компетенції", - сказали РБК-Україна в "Українській бронетехніці".

Україна, Європа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 6 марта 2025
Среда, 5 марта 2025
Вторник, 4 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023