Мінстратегпром: Лідером у створенні спільних оборонних підприємств з Україною є Німеччина

Україна та Європа вже створюють спільні оборонні підприємства. Наразі лідером у цьому напрямку є Німеччина.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві стратегічних галузей промисловості.
Як зазначили у відомстві, спільні підприємства вже починають працювати як ремонтні хаби, але це поки що перший етап. Потім вони займуться виробництвом готових озброєнь.
Також українські виробники отримують доступ до технологій компаній-партнерів. Це посилює зв'язки між українською та європейською оборонними галузями промисловості, а також між українськими виробниками та урядами країн-партнерів.
"Після нашої перемоги Україна матиме потужний ОПК із великим обсягом виробництва - відповідно, їм потрібні будуть покупці. Зараз налагоджуються необхідні партнерські зв'язки. Партнери звикають купувати українське озброєння, перевірене на реальному полі бою і модифіковане відповідно до його вимог", - звернули увагу в міністерстві.
Також країни-партнери виявляють інтерес до приватних оборонних українських підприємств.
"Приватні виробники є лідерами на ринку безпілотників, РЕБ, бронеавтомобілів тощо. Вони масштабуються, запускають нові виробничі лінії та освоюють нові компетенції", - сказали РБК-Україна в "Українській бронетехніці".
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