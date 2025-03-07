Залужний: Для росії критична маса мінімум в 250 тисяч загиблих солдатів

Україна втратила за час повномасштабної війни з країною-агресором росією 50 тисяч осіб загиблими, ще близько 300 тисяч – було поранено. Про це заявив ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час зустрічі зі спільнотою Українського католицького університету.

"Порахуйте, що таке 50 тисяч від 5,5 мільйонів, стоявших на обліку. Результат дорівнює нулю, бо це критична точка, яку, мені здається, ми навряд чи перейдемо. А разом з тим війна то змінилася. Абсолютно. Під впливом двох факторів. Перший - це демографія. Звертаю увагу: 50 тисяч вбитими в Україні і приблизно 300 тисяч поранених критичними виявились. Зараз практично нікому реально воювати", - сказав Залужний.

Також, за словами ексголовнокомандувача, навіть росія, яка має демографію значно кращу, але "для них критична маса мінімум в 250 тисяч загиблих".

"Це не означає, що вони не можуть піти сітками половити (чоловіків) відправити на фронт. Можуть. Вони навіть можуть їх гарно строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це можуть зробити. Але чи будуть вони воювати? Це інша справа", - додав Залужний.