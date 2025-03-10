Названо найпопулярніші посади за контрактом "18-24"

Серед чоловіків непризовного віку 18-24 років, які зацікавлені в укладанні контракту зі Збройними силами України, найзапитуванішими є посади розвідника та снайпера.
Про це розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.
За його словами, нині молодь дуже енергійна, тож і професії собі обирають відповідні.
"Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена", - прокоментував посадовець.
Самохін також зауважив, що фахівці з рекрутингу пропонують молоді весь перелік посад, які передбачає контракт.
Це такі:
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023