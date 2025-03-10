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Названо найпопулярніші посади за контрактом "18-24"

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Серед чоловіків непризовного віку 18-24 років, які зацікавлені в укладанні контракту зі Збройними силами України, найзапитуванішими є посади розвідника та снайпера.

Про це розповів начальник Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ Віктор Самохін.

За його словами, нині молодь дуже енергійна, тож і професії собі обирають відповідні.

"Молодь у нас більш драйвова, і вони всі чомусь хочуть бути або розвідниками, або снайперами. Ми пропонуємо залежно від наявності посади, кількість посад у нас обмежена", - прокоментував посадовець.

Самохін також зауважив, що фахівці з рекрутингу пропонують молоді весь перелік посад, які передбачає контракт.

Це такі:

  • стрілець;
  • старший стрілець;
  • стрілець-снайпер;
  • стрілець-санітар;
  • гранатометник;
  • помічник гранатометника;
  • старший гранатометник;
  • розвідник;
  • старший розвідник.
контракт
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