Рютте: На цей час ще немає мирної угоди по Україні

На цей час ще немає мирної угоди по Україні, робочий процес з її підготовки триває. Але, якщо у цьому процесі верх візьме не позиція Заходу, а росія, тоді свої висновки з такого розвитку буде робити Китай та реалізовувати свої амбіції в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Про це у Боснії і Герцеговині, під час спілкування зі студентами Університету Сараєво, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Очевидно, що це має бути добра угода. Тому що є одна людина, яка буде наприкінці давати їй оцінку. І це є генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін. Якщо він буде відчувати, що росія отримала верх, а не Захід, від почне думати – ей, це цікавий розвиток, що це означає для моїх амбіцій? І ми знаємо, якими є його амбіції в Індо-Тихоокеанському регіоні. Я думаю, що Сполучені Штати дуже занепокоєні цим. Тож нам потрібна добра угода – як для українців, так і для миру у світі», - сказав Рютте.
Він назвав «добрими» намагання президента Трампа «зламати глухий кут в Україні».
«Президент Трамп правий: поки що немає жодної мирної угоди. Є певний робочий процес. Завтра відбудеться зустріч між українцями та Сполученими Штатами. Вже була зустріч між Сполученими Штатами та росіянами. Тут, у Європі, люди думають, як може виглядати місія з надання безпекових гарантій, якщо буде необхідним дотримувати припинення вогню або мирну угоду», - зазначив керівник НАТО.
Він зауважив, що вже існують певні моделі щодо надання безпекових гарантій для України, зокрема ті, що були розроблені у Франції та у Великій Британії.
«Будемо сподіватися, ми матимемо це (угоду – ред.) невдовзі», - додав Рютте.
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