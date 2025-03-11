Стали відомі подробиці нічної атаки на москву та область

В ніч на 11 березня безпілотники масово атакували підмосков'я та москву. Мер москви заявив про наймасовішу атаку безпілотників на місто, а російське міністерство звітувало про нібито 337 збитих за ніч БпЛА.
Про це писали російські Telegram-канали.
За даними губернатора московської області андрія воробйова, одна людина загинула, ще троє постраждалих. Він пише, що «масова атака» на місто і регіон почалася о 4-й годині ранку. Загиблий і постраждалі перебували в місті Видне і селі Ям.
Уламки безпілотників влучили у житлові будинки в місті Видне, а також упали на багатоквартирний будинок у Раменському, пошкоджено сім квартир із 19 до 22 поверхів. Також фіксували уламки біля багатоповерхівки у Чорноголовці московської області.
Через атаку зупиняли рух поїздів через залізничну станцію Домодєдово як у бік москви, так і в область. Показували також кадри того, як горить парковка «Міраторга» у Домодєдово московської області.
Крім того, російські медіа показали, як виглядає багатоповерхівка на Домодєдовській вулиці в москві, пошкоджена уламками дрона.
В аеропортах Жуковський, Шереметьєво, Внуково і Домодєдово запроваджували обмеження на виліт і приліт літаків.
Також писали, що уламки БПЛА виявлено в парку Капотня у москві. Вибуховий пристрій нібито залишився цілим після аварії безпілотника.
Мер москви сергій собянін запевняв, що була відбита "наймасованіша атака БПЛА на москву". За даними так званого міністерства оборони рф, за ніч росіяни ніби як збили 337 БпЛА, з яких 91 одиницю - над територією московської області. Вранці російська ППО продовжувала свою роботу.
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