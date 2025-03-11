У межах програми інновацій та розвитку цифрових сервісів ПриватБанк представить оновлений мобільний банк

ПриватБанк представить своїм клієнтам оновлений мобільний банк "Приват24" у межах великої програми інновацій та розвитку нових цифрових сервісів банку.
Про це повідомили в пресслужбі банку.
Запуск оновленого "Приват24" матиме декілька важливих етапів і стартує зі зміни дизайну та інклюзивних можливостей головного екрану.
"Розпочинаємо процес оновлення зі змін у дизайні мобільного застосунку та впровадження нової концепції головного екрану", – заявив заступник голови правління ПриватБанку Маріуш Качмарек.
Також зазначають, що новий дизайн "Приват24" буде триматися на сучасних принципах юзабіліті, інклюзивності та є результатом аналізу клієнтського досвіду й відгуків учасників програми бета-тестування.
До того ж користувачі "Приват24" відразу бачитимуть баланс і реквізити своїх карток. А ще зможуть поповнити картковий рахунок у кілька кліків: з Apple Pay або Google Pay, з власної картки, з картки іншого банку, за номером рахунку IBAN.
"Програма лояльності "Привіт" з кешбеком і знижками, накопичення у сервісі "Конверти" - тепер зручно розташовані на нижній панелі навігації", - додали в банку.
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