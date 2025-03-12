Показник дефіциту бюджету росії за січень-лютий перевищив річний план більш ніж удвічі

За підсумками лютого федеральний бюджет росії був виконаний з дефіцитом у розмірі 2,7 трлн рублів, або 1,3% ВВП.

Про це свідчать дані російського мінфіну у вівторок, 11 березня.

Мінфін пояснює такий рівень дефіциту, головним чином, "випереджаючим фінансуванням витрат" у січні. За оцінкою відомства, він начебто "не вплине на квартальну траєкторію та виконання цільових параметрів структурного балансу на 2025 рік загалом".

Загалом за два місяці бюджетні витрати склали більше 8 трлн рублів. Це на 30,6% більше, ніж у січні-лютому 2024 року.

При цьому російським законом про бюджет на 2025 рік заплановано дефіцит у розмірі 1,173 трлн. рублів, або 0,5% ВВП. Тобто показник за січень-лютий перевищив річний план більш ніж удвічі.